“Todas las noches circulan motos”: Delincuentes armados asaltan a dos jóvenes en el barrio Braniff

La inseguridad vuelve a generar preocupación en la capital cruceña. La madrugada de este domingo, dos jóvenes fueron víctimas de un violento asalto a mano armada perpetrado por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas en la zona del barrio Braniff, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, entre las calles Yacuiba y Abapó, cuando las víctimas transitaban por el lugar y fueron interceptadas por los antisociales, quienes las redujeron violentamente para despojarlas de sus pertenencias.

Cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento en el que los delincuentes cometieron el atraco, imágenes que ya se encuentran en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), instancia que busca identificar y dar con el paradero de los responsables, quienes permanecen prófugos.

El hecho causó alarma entre los vecinos del barrio Braniff, quienes aseguran sentirse inseguros ante el incremento de hechos delictivos en la zona y denuncian escasa presencia policial.

“Obvio que preocupa, pues a todos nos preocupa porque a cualquier rato aparecen”, manifestó un vecino del sector, quien además señaló que durante las noches es frecuente observar motocicletas circulando por el lugar.

Además, indicó que las patrullas policiales pasan “de vez en cuando”, situación que, según los vecinos, genera mayor temor entre quienes transitan por el barrio durante altas horas de la noche y la madrugada.

Los vecinos esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los delincuentes y reforzar los controles policiales para evitar nuevos hechos de inseguridad en la zona.

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