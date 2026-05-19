Policía agredido en el teleférico podría perder la visión de un ojo

El policía que fue agredido el lunes durante los disturbios registrados en la estación Celeste de Mi Teleférico, en el centro de La Paz, corre el riesgo de perder la visión de uno de sus ojos, según informó personal médico de la Caja Nacional de Salud.

El uniformado, un suboficial de 28 años, permanece internado y será sometido a una cirugía especializada este martes debido a la gravedad de las lesiones.

“Ingresó en muy malas condiciones”

La médica de turno, María Elena Chambi, explicó que el efectivo policial sufrió un trauma ocular abierto tras la agresión.

“Ha ingresado el día de ayer en la tarde, con un trauma ocular abierto. El paciente ha entrado en muy malas condiciones”, señaló la profesional en declaraciones a Bolivia TV.

La especialista indicó que el uniformado fue estabilizado y ahora espera ingresar a quirófano.

Consultada sobre la posibilidad de pérdida de visión, la médica respondió que existe un riesgo elevado.

“Según la evaluación que se le ha hecho en emergencias, sí tiene mucho riesgo, pero depende de lo que se encuentre en quirófano hoy”, explicó.

Así ocurrió la agresión

El suboficial fue atacado el lunes por la tarde por al menos cuatro personas durante las protestas registradas en el centro paceño.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión continuó incluso cuando el efectivo ya se encontraba tendido en el suelo.

La jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, luego de que sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores fabriles y grupos de Ponchos Rojos intentaran avanzar hacia la plaza Murillo.

Disturbios y daños en La Paz

Durante los enfrentamientos se registraron actos vandálicos, saqueos y agresiones contra periodistas y transeúntes.

También se reportaron ataques al Tribunal Departamental de Justicia, de donde manifestantes sustrajeron muebles y documentos que posteriormente fueron quemados en las calles.

El Gobierno informó que los disturbios dejaron al menos 10 personas heridas —entre ellas varios policías— y más de un centenar de personas aprehendidas.

Con información de BTV.

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