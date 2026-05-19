¿Qué hacer ante una gasificación? Estas son las recomendaciones de la Cruz Roja

En medio de las recientes movilizaciones y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, varias personas resultaron afectadas por la exposición a gases irritantes utilizados durante los conflictos. Ante esta situación, voluntarios y personal de asistencia recomiendan a la población mantener la calma y actuar rápidamente para reducir los efectos provocados por estas sustancias químicas. Renan Gonzales, miembro activo de la Cruz Roja Boliviana, explicó que los equipos de emergencia permanecen desplegados para atender casos relacionados con lesiones y afectaciones causadas durante las protestas. “Tenemos la obligación de prevenir y aliviar el sufrimiento humano y es en ese sentido que nosotros hemos desplegado nuestros voluntarios listos para poder atender cualquier situación”, señaló.

Qué hacer ante una gasificación

Entre las principales recomendaciones está alejarse inmediatamente de la zona afectada y buscar espacios abiertos o ventilados para evitar una mayor exposición.

También sugieren retirar las partículas adheridas al cuerpo utilizando un paño seco y quitarse prendas contaminadas como chamarras, bufandas o ropa expuesta al humo y los gases.

“Lo que tenemos que hacer es primero quitarnos el polvo con un paño seco… y quitarnos las prendas, la chamarra, la bufanda, porque ahí está impregnado”, explicó Gonzales.

Posteriormente, aconsejan lavar constantemente el rostro y las zonas expuestas con abundante agua hasta disminuir la irritación.

Importancia de los botiquines

También se resaltó la importancia de contar con botiquines de primeros auxilios en hogares, comercios y unidades educativas.

Estos deben incluir antisépticos, material de curación, medicamentos básicos, agua y elementos de higiene para atender emergencias o realizar una descontaminación rápida.

Asimismo, se recomienda disponer de equipos de protección personal como barbijos y guantes, especialmente en sectores donde existen movilizaciones o riesgo de exposición a gases irritantes.

Las recomendaciones buscan reducir riesgos y evitar mayores afectaciones a la salud durante los conflictos y protestas que continúan registrándose en diferentes puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play