Líneas del teleférico reanudan operaciones en El Alto tras jornada de conflictos

Luego de una jornada conflictiva en la ciudad de El Alto, las principales líneas del teleférico volvieron a operar con normalidad, permitiendo nuevamente el traslado de pasajeros hacia distintos puntos de la urbe alteña y la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el reporte, la suspensión previa de operaciones se debió a incidentes registrados durante las protestas, donde personal de la empresa estatal fue objeto de amenazas.

Tras esa situación, las operaciones fueron restablecidas. La línea azul, una de las más afectadas en los últimos días, registró daños en la estación de Río Seco, donde se reportó la rotura de vidrios durante los hechos de violencia. Sin embargo, nuevamente se encuentra operativa en sus tramos hacia la UPEA y Río Seco.

Otras líneas continúan funcionando

La línea roja también reactivó su servicio entre la estación 16 de Julio y El Vitar, mientras que la línea plateada volvió a conectar sus estaciones habituales, restableciendo la circulación de usuarios en la red.

El restablecimiento del servicio ocurre en un contexto de tensión social en la región, marcado por el anuncio de un paro indefinido del transporte público y la persistencia de movilizaciones en distintos puntos de El Alto.

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