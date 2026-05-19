“Ya no son manifestantes, son delincuentes”, dijo el viceministro Linares sobre los grupos violentos en La Paz

A 19 días de bloqueos y en medio de una creciente tensión social en La Paz, el viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, aseguró que el Gobierno endurecerá las medidas para frenar la violencia y garantizar el abastecimiento, tras denunciar la presencia de grupos que, según afirmó, buscan desestabilizar al Ejecutivo.

La autoridad sostuvo que el Gobierno mantiene una estrategia basada en el diálogo y aseguró que el presidente sostiene reuniones con distintos sectores sociales en varias regiones del país.

Sin embargo, señaló que la situación en La Paz responde a un escenario distinto y atribuyó los conflictos a grupos que, según indicó, ya no actúan bajo demandas sectoriales.

“Ya no son manifestantes, son delincuentes. Están dañando bienes públicos, saqueando y agrediendo a la población”, sostuvo.

Linares aseguró que las movilizaciones y hechos violentos registrados en la sede de Gobierno responden a intereses ajenos a las demandas sociales.

Respecto a una posible declaratoria de estado de excepción, la autoridad evitó confirmarlo, aunque aseguró que el Gobierno aplicará todos los mecanismos permitidos por la normativa vigente.

Aprehensión de marchistas violentos

El viceministro indicó además que se reforzarán las aprehensiones y procesos contra quienes sean identificados como responsables de hechos violentos.

Según Linares, más de 100 personas fueron detenidas en recientes operativos y serán sometidas a procesos investigativos.

Asimismo, anticipó la ejecución de nuevos operativos similares al denominado “Corredor Humanitario”, desarrollado anteriormente para habilitar rutas y garantizar el ingreso de productos esenciales.

La autoridad aseguró que el Gobierno busca evitar una mayor afectación a la ciudadanía y sostuvo que se mantendrá el despliegue institucional mientras continúan los conflictos en la sede de Gobierno.

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