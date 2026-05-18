Policía descarta muerte de mallku en conflictos y atribuyen problemas de salud

La Policía Boliviana descartó este lunes que la muerte de Rubén Calizaya Marca haya sido consecuencia directa de los bloqueos y movilizaciones que afectan distintos puntos del país.

Según el jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, René Tambo, tras la verificación en los sistemas oficiales, se estableció que el ciudadano falleció el 9 de mayo de 2026 debido a una “cetoacidosis diabética”, relacionada con problemas patológicos previos.

“Sería algo contradictorio hablar de un fallecimiento producto de los bloqueos en este caso específico”, señaló al precisar que el deceso ocurrió hace aproximadamente una semana.

No obstante, la Policía admitió que los bloqueos sí están generando consecuencias graves para personas que requieren atención médica urgente. La autoridad explicó que la obstaculización de rutas impide que algunos pacientes lleguen a hospitales o centros de salud.

“Hay personas que efectivamente están con problemas patológicos de salud y no pueden llegar a un centro médico para ser atendidos de manera inmediata; lamentablemente esto está causando también decesos”, afirmó.

En ese contexto, mencionó casos registrados en Guanay, Copacabana y Desaguadero, donde personas fallecieron luego de no poder ser trasladadas a tiempo para recibir atención especializada debido a los conflictos y cortes de ruta.

Asimismo, indicó que la Policía mantiene coordinación permanente con el Ministerio Público para verificar información relacionada con fallecimientos y hechos vinculados a las movilizaciones.

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