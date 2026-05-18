Ministerio de Economía desmiente supuesto plan para abrir bóvedas del Banco Central

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmintió las declaraciones de un dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia sobre un supuesto plan para abrir bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) y retirar recursos de manera irregular.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado calificó las afirmaciones como “irresponsables” y aseguró que no existe ninguna instrucción, operativo o acción destinada a la apertura irregular de bóvedas o al retiro ilícito de recursos del ente emisor.

“El Banco Central de Bolivia es una institución autónoma que opera bajo estrictos protocolos de seguridad, control y custodia”, señala el pronunciamiento difundido por el Ministerio.

La institución afirmó que todas las operaciones administrativas y operativas del BCB se realizan bajo mecanismos institucionales, registros y procedimientos legalmente establecidos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

Asimismo, el Ministerio exhortó al dirigente minero Andrés Paye y a otros actores políticos y sindicales a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de versiones “falsas o especulativas” que puedan afectar la confianza y estabilidad financiera del país.

El comunicado también recuerda que la normativa vigente establece responsabilidades sobre la difusión de información falsa que genere zozobra o afecte la estabilidad económica y financiera.

El comunicado oficial

El pronunciamiento surge luego de que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia emitiera una alerta nacional denunciando presuntos “movimientos irregulares” para abrir las bóvedas del Banco Central de Bolivia.

“Nos enteramos extraoficialmente”, señala parte del pronunciamiento difundido por los mineros, quienes además pidieron a la población mantenerse alerta y exigieron al Gobierno detener la represión y liberar a personas detenidas durante los conflictos sociales.

Finalmente, el Ministerio de Economía aseguró a la población que los recursos y activos del Estado se encuentran resguardados y protegidos bajo control institucional.

Mira la programación en Red Uno Play