Bloqueo en Huayllani cumple segundo día y corta la vía Cochabamba-Santa Cruz

La avenida Villazón, principal vía que conecta Cochabamba con el oriente del país, amaneció este martes nuevamente bloqueada en el kilómetro 10, a la altura del puente Huayllani, en el municipio de Sacaba. La medida de presión cumple su segundo día y mantiene interrumpido el tránsito hacia la carretera nueva a Santa Cruz.

Desde tempranas horas, grupos movilizados permanecieron en el lugar y encendieron llantas, generando una densa humareda que afecta el medio ambiente y complica aún más la circulación vehicular. Los manifestantes avanzaron hacia el puente Huayllani, cerrando posibles rutas alternas utilizadas principalmente por el transporte público.

El panorama en el sector es de caos e incertidumbre. Decenas de personas tuvieron que caminar largas distancias para cruzar entre Sacaba y la ciudad de Cochabamba y realizar transbordos para continuar sus viajes. Asimismo, conductores de vehículos particulares y del transporte público se vieron obligados a retornar o buscar desvíos improvisados.

A diferencia de la jornada pasada, este martes ya no se observó presencia policial en el punto de bloqueo. Sin embargo, cerca del sector conflictivo se mantiene un contingente de resguardo ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos y la eventual incorporación del transporte libre a las protestas.

Los bloqueos no solo afectan a Huayllani. También se reportan puntos de cierre en Aguirre y Colomi, consolidando el aislamiento de Cochabamba hacia el oriente del país y perjudicando a viajeros, transportistas y comerciantes.

Bloqueo en Huayllani cumple segundo día y corta la ruta al oriente. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

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