Quillacollo va al paro de 24 horas este martes con bloqueos en rechazo al ingreso de basura de Cercado

El municipio de Quillacollo se prepara para una jornada de alta tensión. La organización de Control Social, tras reunirse con representantes de los diferentes distritos y reactivar los puntos determinados en la Asamblea de la Quillacolleñidad, ratificó un paro movilizado de 24 horas con bloqueos contundentes a partir de este martes 19 de mayo. La drástica medida responde al rechazo absoluto del ingreso de residuos sólidos provenientes del municipio de Cercado hacia los predios de Cotapachi.

La convocatoria, que cuenta con el respaldo de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), califica la situación como un "atentado contra la salud" de la población. Las movilizaciones comenzarán a aplicarse de manera escalonada desde las primeras horas del martes, con un despliegue total de bases a partir de las 06:00 de la mañana.

Puntos estratégicos de bloqueo

De acuerdo con el instructivo emitido por el Distrito 2 y el Control Social, se instalarán al menos cinco puntos de bloqueo estratégicos que paralizarán las principales conexiones viales de la jurisdicción:

Puente Huayculi

Puente Panamericano

Puente Blanco

Avenida Capitán Ustariz

Avenida 14 de Septiembre

"Ante la no respuesta de las autoridades, se ratifica el paro de 24 horas. Nos vamos a hacer respetar con la basura que nos está entrando del Cercado", afirmó Gonzalo Herrera, representante de Control Social de Quillacollo.

Alcaldía de Quillacollo respalda el rechazo y pide la presencia del Gobierno

Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz Torrico, criticó las acciones unilaterales de traslado de desechos, señalando que estas medidas de hecho vulneran la autonomía municipal y carecen de un marco legal intermunicipal.

"No puede ser que transporten de manera arbitraria, sin ningún tipo de consenso o convenio intermunicipal a Quillacollo. Los consensos se hacen antes, no después", enfatizó la autoridad edil, quien además solicitó formalmente la presencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para dar una solución definitiva que frene la escalada de tensión en la región.

Cercado pide cordura y advierte que la medida agravará la crisis

Desde el municipio de Cochabamba (Cercado), las reacciones no se hicieron esperar. Autoridades del Ejecutivo y del Legislativo lamentaron la determinación de Quillacollo, argumentando que el país ya atraviesa un contexto nacional bastante crítico como para sumar nuevos bloqueos de carreteras. Recuerdan, además, que el plazo para deponer residuos a cielo abierto fenece justamente este 18 de mayo.

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, instó a despolitizar el conflicto y evaluar la situación bajo un enfoque estrictamente técnico y de socialización sobre los procesos de industrialización de la basura: "Los vecinos se preocupan porque la instalación de una planta de industrialización tiene sus fases (...) Creo que es momento de dejar de lado los criterios políticos y empezar a mirar esta problemática a partir de criterios técnicos", señaló Noya.

En esa misma línea, el director de Comunicación de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, exhortó a los sectores movilizados a deponer las medidas de presión y optar por una mesa de concertación:

"Este es el momento menos propicio para ese tipo de acciones. La situación del país no está como para que estos sectores le echen más gasolina al fuego. Hay que ir por el diálogo", manifestó Ayaviri, reiterando la predisposición de Cercado para alcanzar un acuerdo en conjunto.

Las autoridades recomiendan a la población en general tomar sus previsiones y recaudos para el desplazamiento vehicular durante la jornada de este martes ante el inminente cierre de rutas.

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