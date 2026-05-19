Iglesia, Defensoría y DDHH llaman al diálogo tras disturbios y enfrentamientos en La Paz

La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad boliviana de El Alto pidieron un diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores que exigen la renuncia del mandatario, tras los enfrentamientos, disturbios y saqueos registrados en La Paz.

"Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones, vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia, invocamos la fecundidad del diálogo", señala un comunicado.

Por esto, las tres instituciones llaman a un "diálogo por el bien común" entre el Gobierno y los principales sectores en conflicto, que son la Federación de Campesinos de La Paz 'Túpac Katari', la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa', que lideran desde hace dos semanas las manifestaciones y bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz.

Expresaron además su preocupación por la "escalada de conflictividad", las agresiones registradas durante esta jornada y la "vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros" derivadas de las movilizaciones.

Por su parte, la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, se declaró en "estado de emergencia en defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y el Estado de derecho" y expresó su "absoluta disposición" a apoyar "en la búsqueda de soluciones concertadas en calidad de mediadores" del conflicto.

Este pasado lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que se sumó a otras movilizaciones de la COB, campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Los manifestantes se enfrentaron con la Policía, que respondió con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, en el centro histórico paceño, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de las protestas se reportaron destrozos en edificios públicos y privados, el saqueo de mobiliario que posteriormente fue quemado, la incineración de un vehículo policial y ataques a negocios de pequeños comerciantes, que fueron robados y destruidos, además, de agresiones a periodistas.

El departamento de La Paz permanece incomunicado del resto del país desde hace 13 días debido a bloqueos de carreteras impulsados por los sindicatos de campesinos con apoyo de la COB, que además mantiene movilizaciones callejeras en la sede de Gobierno desde inicios de mes.

También se registran algunos cortes de rutas en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

El Gobierno de Paz, que lleva seis meses de gestión, ha señalado a Morales como el principal promotor de las movilizaciones, en un supuesto intento por volver al poder.

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