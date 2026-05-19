Jean Pierre Antelo: "Ninguna demanda social o política vale más que una vida"

La escalada de conflictividad y los bloqueos de carreteras en puntos estratégicos del país han encendido las alarmas para diversos sectores, incluyendo el empresarial, que observa con profunda preocupación el impacto humano de las movilizaciones. Ante este complejo panorama, el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, manifestó que "lo que está ocurriendo en el país, especialmente en La Paz y El Alto, duele profundamente", advirtiendo que "detrás de cada bloqueo y cada hecho de violencia, quienes más sufren son siempre los más vulnerables".

La dirigencia empresarial remarcó que el respeto a las leyes y las garantías de los ciudadanos no pueden estar sujetas a negociaciones ni presiones políticas.

En su análisis de la coyuntura, Antelo fue enfático al señalar que "la paz y el Estado de Derecho no son una concesión política", aclarando firmemente que, aunque el país merece debate, "ninguna causa justifica la violencia, la confrontación o la desestabilización".

Un llamado urgente al entendimiento

El pronunciamiento concluye con una exhortación pacífica a los actores en conflicto para deponer las actitudes hostiles y canalizar las demandas mediante las vías democráticas. "Por eso hacemos un llamado urgente al cese de toda forma de violencia y al retorno del diálogo", sentenció, concluyendo que la estabilidad es la condición indispensable para construir cualquier cambio real.

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