Abríguese bien: Conozca el día en el que se registrará la temperatura más baja de la semana

Autoridades meteorológicas confirmaron que este martes se registrará la temperatura más baja de toda la semana en la capital cruceña. Los ciudadanos deberán tomar previsiones debido a que los termómetros descenderán de manera pronunciada en las próximas horas.

Durante las primeras horas de la mañana se espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima que llegará a los 13°C. En el transcurso de la tarde la máxima alcanzará los 20°C, mientras que por la noche se prevé un cierre de jornada con 18°C.

Para los días posteriores se anticipa una ligera y paulatina recuperación de las temperaturas máximas en toda la región oriental. El miércoles y el jueves el termómetro oscilará entre los 19°C y 20°C, acompañados por ráfagas de viento del sureste que superarán los 19 kilómetros por hora.

Incertidumbre para el fin de semana

Las corrientes de aire provenientes del sur continuarán fortaleciéndose hacia el día viernes, alcanzando una velocidad estimada de 27 kilómetros por hora. Esta inestabilidad atmosférica genera un escenario complejo, dejando bajo una total incógnita las condiciones climáticas en las que se desarrollará la jornada del sábado.

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