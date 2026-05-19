Cochabamba cercada hacia el oriente: Bloqueo en Huayllani se masifica

La transitabilidad hacia el oriente del país se encuentra completamente interrumpida. Los bloqueos en las rutas clave de Cochabamba persisten y, lejos de debilitarse, se masificaron con el paso de las horas. El punto más crítico se concentra en la avenida Villazón, específicamente a la altura del puente Huayllani, donde los manifestantes cerraron el paso que conecta a Cercado con el municipio de Sacaba y la carretera nueva hacia Santa Cruz.

El conflicto, que se instaló desde la madrugada de este lunes, cobró mayor fuerza al caer la noche. Los movilizados colocaron piedras, escombros y carteles sobre la capa asfáltica para impedir el tránsito de cualquier vehículo, expandiendo la protesta incluso a varias vías adyacentes. La tensión en la zona es evidente: los manifestantes han mostrado una postura intransigente y rechazan la presencia de los medios de comunicación, impidiendo el acercamiento de la prensa para coberturas directas.

A pocas cuadras del epicentro del conflicto, un fuerte contingente policial mantiene un estricto resguardo para evitar posibles enfrentamientos. Sin embargo, el panorama podría complicarse en las próximas horas, ya que se anunció que el transporte libre planea sumarse a las protestas, ante lo cual las autoridades prevén redoblar el número de efectivos policiales desde tempranas horas de este martes.

Rutas alternas y transbordos: El calvario de los viajeros

El bloqueo no solo afecta a Huayllani. Informes oficiales confirman que existen otros dos puntos de bloqueo activos hacia el oriente, localizados en las zonas de Aguirre y Colomi, consolidando el aislamiento de la región.

Esta situación dejó un escenario de caos para el transporte y los peatones:

Pasajeros afectados: Cientos de personas se ven obligadas a caminar largas distancias cargando su equipaje para realizar transbordos y poder llegar a sus destinos.

Conductores atrapados: Muchos transportistas y particulares que intentan avanzar por la ruta se topan de frente con el cierre vial, viéndose obligados a dar media vuelta en plena avenida para buscar desvíos o rutas alternas transitables hacia Sacaba o Cercado.

Las autoridades y los reportes viales recomiendan a la población tomar máximas precauciones, evitar circular por la avenida Villazón y postergar los viajes hacia el oriente del país mientras persista la extrema medida de presión a reactivarse con mayor fuerza el día de mañana.

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