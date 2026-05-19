Más de 95 arrestos y múltiples destrozos tras protestas en La Paz

Durante la jornada de este lunes en La Paz, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó la detención de 95 personas, entre hombres y mujeres, tras enfrentamientos ocurridos en el centro de la ciudad. Algunos de los arrestados fueron encontrados con explosivos y objetos contundentes como piedras, palos y chicotes.

Familiares llegan a Felcc

Familiares de los detenidos se presentaron en las instalaciones de la Felcc para presentar documentación y cumplir con los requisitos necesarios, mientras la policía realiza los informes de acción directa para determinar la situación jurídica de cada persona.

Ocasionaron daños

Durante los incidentes, se registraron daños a vehículos policiales y particulares, incluyendo la quema de una patrulla y una motocicleta, así como afectaciones a domicilios cercanos.

El operativo busca restablecer el orden y la seguridad en el centro paceño, garantizar la normalización de la circulación y salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de los detenidos mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

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