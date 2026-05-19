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Más de 95 arrestos y múltiples destrozos tras protestas en La Paz

Familiares de los detenidos se presentaron en las instalaciones de la Felcc para presentar documentación y cumplir con los requisitos necesarios.

Juan Marcelo Gonzáles

18/05/2026 20:03

Agregar Reduno en
Foto: Marchistas arrestados en la FELCC APG
La Paz

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Durante la jornada de este lunes en La Paz, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó la detención de 95 personas, entre hombres y mujeres, tras enfrentamientos ocurridos en el centro de la ciudad. Algunos de los arrestados fueron encontrados con explosivos y objetos contundentes como piedras, palos y chicotes.

Familiares llegan a Felcc

Familiares de los detenidos se presentaron en las instalaciones de la Felcc para presentar documentación y cumplir con los requisitos necesarios, mientras la policía realiza los informes de acción directa para determinar la situación jurídica de cada persona.

Ocasionaron daños

Durante los incidentes, se registraron daños a vehículos policiales y particulares, incluyendo la quema de una patrulla y una motocicleta, así como afectaciones a domicilios cercanos.

El operativo busca restablecer el orden y la seguridad en el centro paceño, garantizar la normalización de la circulación y salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de los detenidos mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

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