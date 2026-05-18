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31 exjefes de Estado piden a la OEA estar vigilantes de la estabilidad democrática boliviana

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhorta al respeto a la institucionalidad democrática y al diálogo pacífico.

Red Uno de Bolivia

18/05/2026 18:18

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Foto: componentes del Grupo IDEA
La Paz

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La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhorta al respeto a la institucionalidad democrática y al diálogo pacífico.

Los exjefes de Estado y Gobierno emitieron un comunicado ante las marchas indígenas y campesinas que avanzaron hacia La Paz, señalando que algunos sectores buscan romper el orden constitucional bajo el pretexto de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Los bloqueos, con participación de la Central Obrera Boliviana, afectaron el abastecimiento de alimentos y combustibles.

“Se mantiene los bloqueos, lo que afecta el abastecimiento alimentario y de combustibles de la población”, indica el comunicado de IDEA, en el que se denuncia la manipulación política de la protesta social y su impacto en la estabilidad democrática.

El documento exhorta a los gobiernos democráticos de España y las Américas y al Consejo Permanente de la OEA a mantener vigilancia y tomar medidas de prevención según la Carta Democrática Interamericana.

Firmantes del comunicado IDEA:

  1. Mario Abdo, Paraguay
  2. Carlos Alvarado, Costa Rica
  3. Jeanine Áñez Chávez, Bolivia
  4. Óscar Arias S., Costa Rica
  5. José María Aznar, España
  6. Nicolás Ardito Barletta, Panamá
  7. Felipe Calderón, México
  8. Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
  9. Laura Chinchilla M., Costa Rica
  10. Alfredo Cristiani, El Salvador
  11. Iván Duque M., Colombia
  12. Vicente Fox Q., México
  13. Eduardo Frei, Chile
  14. Federico Franco, Paraguay
  15. Luis Alberto Lacalle H., Uruguay
  16. Guillermo Lasso M., Ecuador
  17. Mauricio Macri, Argentina
  18. Jamil Mahuad W., Ecuador
  19. Hipólito Mejía, República Dominicana
  20. Carlos Mesa G., Bolivia
  21. Lenín Moreno, Ecuador
  22. Mireya Moscoso, Panamá
  23. Andrés Pastrana, Colombia
  24. Ernesto Pérez Balladares, Panamá
  25. Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
  26. Mariano Rajoy, España
  27. Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica
  28. Julio María Sanguinetti, Uruguay
  29. Luis Guillermo Solís, Costa Rica
  30. Álvaro Uribe V., Colombia
  31. Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

“Urgimos a que se privilegie el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social en Bolivia”, concluye el comunicado, reafirmando la defensa de la democracia y la estabilidad regional.

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