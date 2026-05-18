31 exjefes de Estado piden a la OEA estar vigilantes de la estabilidad democrática boliviana

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhorta al respeto a la institucionalidad democrática y al diálogo pacífico.

Los exjefes de Estado y Gobierno emitieron un comunicado ante las marchas indígenas y campesinas que avanzaron hacia La Paz, señalando que algunos sectores buscan romper el orden constitucional bajo el pretexto de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Los bloqueos, con participación de la Central Obrera Boliviana, afectaron el abastecimiento de alimentos y combustibles.

“Se mantiene los bloqueos, lo que afecta el abastecimiento alimentario y de combustibles de la población”, indica el comunicado de IDEA, en el que se denuncia la manipulación política de la protesta social y su impacto en la estabilidad democrática.

El documento exhorta a los gobiernos democráticos de España y las Américas y al Consejo Permanente de la OEA a mantener vigilancia y tomar medidas de prevención según la Carta Democrática Interamericana.

Firmantes del comunicado IDEA:

Mario Abdo, Paraguay Carlos Alvarado, Costa Rica Jeanine Áñez Chávez, Bolivia Óscar Arias S., Costa Rica José María Aznar, España Nicolás Ardito Barletta, Panamá Felipe Calderón, México Rafael Ángel Calderón, Costa Rica Laura Chinchilla M., Costa Rica Alfredo Cristiani, El Salvador Iván Duque M., Colombia Vicente Fox Q., México Eduardo Frei, Chile Federico Franco, Paraguay Luis Alberto Lacalle H., Uruguay Guillermo Lasso M., Ecuador Mauricio Macri, Argentina Jamil Mahuad W., Ecuador Hipólito Mejía, República Dominicana Carlos Mesa G., Bolivia Lenín Moreno, Ecuador Mireya Moscoso, Panamá Andrés Pastrana, Colombia Ernesto Pérez Balladares, Panamá Jorge Tuto Quiroga, Bolivia Mariano Rajoy, España Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica Julio María Sanguinetti, Uruguay Luis Guillermo Solís, Costa Rica Álvaro Uribe V., Colombia Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

“Urgimos a que se privilegie el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social en Bolivia”, concluye el comunicado, reafirmando la defensa de la democracia y la estabilidad regional.

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