31 exjefes de Estado piden a la OEA estar vigilantes de la estabilidad democrática boliviana

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhorta al respeto a la institucionalidad democrática y al diálogo pacífico.
18/05/2026 18:18
Escuchar esta nota
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhorta al respeto a la institucionalidad democrática y al diálogo pacífico.
Los exjefes de Estado y Gobierno emitieron un comunicado ante las marchas indígenas y campesinas que avanzaron hacia La Paz, señalando que algunos sectores buscan romper el orden constitucional bajo el pretexto de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras. Los bloqueos, con participación de la Central Obrera Boliviana, afectaron el abastecimiento de alimentos y combustibles.
“Se mantiene los bloqueos, lo que afecta el abastecimiento alimentario y de combustibles de la población”, indica el comunicado de IDEA, en el que se denuncia la manipulación política de la protesta social y su impacto en la estabilidad democrática.
El documento exhorta a los gobiernos democráticos de España y las Américas y al Consejo Permanente de la OEA a mantener vigilancia y tomar medidas de prevención según la Carta Democrática Interamericana.
Firmantes del comunicado IDEA:
“Urgimos a que se privilegie el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social en Bolivia”, concluye el comunicado, reafirmando la defensa de la democracia y la estabilidad regional.
Mira la programación en Red Uno Play