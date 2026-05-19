Tensión en La Paz: Bloqueadores agreden a una mujer que reclamaba contra la medida de presión (Video)

La intolerancia y la violencia marcaron la jornada de protestas de este lunes en la sede de Gobierno. Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que un grupo de bloqueadores agredió verbal y físicamente a una mujer en inmediaciones de un puente que conecta con la autopista La Paz-El Alto.

Según los reportes de la ciudadanía y los datos recabados sobre el incidente, la afectada se encontraba transitando a pie por el sector debido a la restricción vehicular. Al percatarse de la situación, la mujer manifestó abiertamente su rechazo e indignación frente a la medida de presión, lo que desató una violenta reacción por parte de las personas que lideraban el corte de vías.

En las imágenes compartidas de forma viral, se observa cómo la turba de manifestantes no respetó la condición de la ciudadana. Al menos uno de los hombres del grupo, portando un objeto similar a un palo, comenzó a hostigarla y a correr tras ella para amedrentarla y desalojarla a la fuerza del sector.

"Miren cómo la corretean... qué cobardes, a una señorita", se escucha relatar con indignación a los testigos que grabaron el video desde una edificación cercana, reflejando el sentir de quienes presenciaron el abuso.

La agresión generó una ola de repudio en las plataformas digitales, donde los usuarios cuestionan la falta de garantías para los peatones que se ven obligados a caminar largas distancias y el nivel de violencia que están alcanzando los puntos de bloqueo en las vías neurálgicas que conectan a las ciudades de La Paz y El Alto.

Vea el video:

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