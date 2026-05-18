Eres beneficiario del bono de Indigencia: aún puedes cobrar el bono PEPE verifícalo aquí

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) mantiene su vigencia también las personas no videntes y de escasos recursos en todo el territorio nacional. Los beneficiarios del Bono Anual de Indigencia o sus respectivos tutores acreditados tienen la posibilidad de retirar este apoyo económico de forma excepcional.

La vigencia de esta modalidad de pago se extiende formalmente hasta el 19 de junio, asegurando una ventana de tiempo óptima para los rezagados. La disposición gubernamental busca amparar de manera prioritaria a este sector vulnerable, garantizando que los fondos acumulados lleguen a quienes más lo necesitan.

Requisitos y condiciones de validación obligatorios

Para proceder con el desembolso en las entidades bancarias, los titulares deben cumplir con criterios específicos de registro institucional previo. Es indispensable que el ciudadano se encuentre debidamente registrado en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) de acuerdo con los padrones oficiales vigentes.

Asimismo, la normativa técnica del programa PEPE establece las siguientes condiciones obligatorias para asegurar la legitimidad de cada transacción:

Pago anual previo: El beneficiario debe haber percibido efectivamente el Bono Anual de Indigencia al 15 de diciembre de 2025.

El beneficiario debe haber percibido efectivamente el Bono Anual de Indigencia al 15 de diciembre de 2025. Asignación familiar: El beneficio económico está regulado bajo la modalidad de un solo pago por núcleo familiar registrado.

El beneficio económico está regulado bajo la modalidad de un solo pago por núcleo familiar registrado. Documentación física: Se exige la presentación del Carnet de Identidad original, físico y vigente al momento de llegar a la ventanilla, además del certificado de sufragio.

Facilidades en el cronograma de atención nacional

Con el objetivo de resguardar la comodidad y la salud de este grupo social, las autoridades determinaron eliminar cualquier restricción operativa en los bancos. Los interesados pueden acudir a las sucursales financieras autorizadas cualquier día de la semana, sin necesidad de esperar un orden por fecha de nacimiento.

El sistema informático de pagos está configurado para entregar la totalidad de los montos adeudados bajo la modalidad de cobro acumulado en una sola transacción. Esta flexibilización evita que los usuarios deban realizar múltiples filas o trámites burocráticos adicionales para retirar su dinero.

Recomendaciones previas de la Gestora Pública

Antes de asistir a cualquier sucursal bancaria, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo sugiere realizar una verificación digital previa. Los usuarios o sus tutores pueden corroborar el estado de habilitación ingresando de forma directa al portal web institucional de la entidad.

Este cruce de datos en línea confirma de manera inmediata si la documentación ya se encuentra validada por los sistemas de seguridad del Estado. El uso de las plataformas virtuales optimiza el tiempo de las familias y previene aglomeraciones innecesarias en los puntos físicos de atención.

Balance y proyecciones del refuerzo económico

A la fecha, el "Contador de Pagos" del programa PEPE muestra un avance global de ejecución del 91,5%, habiendo superado los 2 millones de ciudadanos beneficiados. Dentro de este universo, los bonos de Indigencia y Discapacidad representan un porcentaje de cobertura de alta prioridad para la administración pública.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recuerda que no se requieren formularios de inscripción ni intermediarios para acceder al cobro de hasta Bs. 450 acumulados. Se insta a todos los tutores acreditados a aprovechar este plazo extraordinario antes de la fecha límite fijada para mediados de junio.

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