La urea boliviana gana terreno en Sudamérica y proyecta crecer en Brasil

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta ampliar las exportaciones de urea hacia Brasil y consolidar nuevos mercados en Sudamérica, impulsada por la creciente demanda y el reconocimiento internacional a la calidad del fertilizante producido en la Planta de Amoníaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, en Cochabamba.

Empresarios y operadores logísticos de la región destacaron la competitividad y el potencial de expansión del producto boliviano hacia mercados estratégicos como Brasil, Argentina y Paraguay.

“La calidad de la urea boliviana es la mejor del mundo. La granulometría y la calidad del nitrógeno son superiores; todavía no he visto un producto similar al que producen en Bolivia”, afirmó Gilberto Silva Soares, cuya empresa importa fertilizante boliviano desde 2019.

El ejecutivo brasileño, que recientemente sostuvo reuniones comerciales con autoridades de YPFB, destacó además las ventajas logísticas y la cercanía geográfica que permiten abastecer con mayor rapidez mercados clave como São Paulo, Mato Grosso y Minas Gerais.

Silva explicó que actualmente su empresa impulsa inversiones para incrementar la importación de urea boliviana a granel, con proyecciones iniciales de entre 7.000 y 12.000 toneladas mensuales.

“Estamos invirtiendo mucho para tener la tecnología suficiente para trabajar con granel y aumentar la flexibilidad de flujo de este producto”, señaló.

Asimismo, indicó que la infraestructura instalada en frontera permitirá optimizar el transporte mediante unidades de mayor capacidad, fortaleciendo la distribución hacia distintos polos agroindustriales de Brasil.

Por su parte, Carlos Cuéllar destacó que la exportación por vía fluvial se consolida como una de las alternativas más eficientes y competitivas para ampliar la presencia de la urea boliviana en mercados internacionales.

“La vía fluvial nos permite llevar mayores volúmenes y de manera mucho más eficiente y a menor costo”, afirmó.

Según datos de YPFB, actualmente la urea boliviana representa aproximadamente el 85% del mercado paraguayo, entre el 15% y el 20% del argentino y entre el 5% y el 7% del brasileño, cifras que reflejan el crecimiento sostenido del fertilizante nacional en la región.

Cuéllar explicó que la logística multimodal, que integra transporte ferroviario y fluvial a través del Canal Tamengo, fortalece la competitividad del producto y optimiza costos de exportación.

“Hoy estamos viendo que entre el 10% y el 20% de nuestros volúmenes pueden exportarse de manera más competitiva por vía fluvial”, sostuvo.

Finalmente, el ejecutivo remarcó que el incremento de las exportaciones permitirá generar mayores divisas para Bolivia y garantizar la operación sostenida de la planta de Bulo Bulo.

“Nuestra planta está siendo 100% eficiente y eficaz, y nuestros mercados están prácticamente asegurados”, enfatizó.

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