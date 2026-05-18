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YPFB mantiene suministro pese a bloqueos en Senkata

A pesar de los bloqueos en sectores aledaños a la Planta Senkata, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mantiene despacho continuo de gasolina, diésel y GLP para garantizar el abastecimiento a la población.

Red Uno de Bolivia

18/05/2026 16:49

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Foto: Cisternas siendo cargadas para distribuir YPFB
La Paz

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Distrito Comercial La Paz, programó para la jornada el despacho de 1.116.000 litros de combustibles líquidos y 35.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), destinados a abastecer las ciudades de La Paz y El Alto.

“Para la presente jornada se programó el despacho de 1.012.000 litros de Gasolina Especial y 104.000 litros de Diésel Oil desde la Planta de Almacenaje Senkata”, informó Gary Robert Gunther Maidana, jefe de la Unidad Distrital de Operaciones y Mantenimiento del Distrito Comercial La Paz de YPFB.

Las operaciones comenzaron a las 00:00 horas y se extenderán hasta las 18:00, manteniendo un trabajo continuo y coordinado entre las áreas operativas y logísticas de la estatal petrolera. Hasta el corte de evaluación, ya se habían despachado 510.000 litros de gasolina y 84.000 litros de diésel, priorizando estaciones de servicio de La Paz y El Alto, mientras algunas rutas hacia provincias permanecen afectadas por los conflictos y bloqueos.

Despacho de GLP

YPFB también programó el despacho de 35.000 garrafas de GLP desde la Planta Engarrafadora Senkata, cuyas operaciones se desarrollan entre las 03:00 y 14:00 horas. Hasta el corte parcial, se habían despachado 36.838 garrafas, asegurando el suministro para la población paceña y alteña.

“A pesar de que la Planta Senkata se encuentra cercada por bloqueos, las cisternas de combustibles líquidos y los camiones distribuidores de GLP realizan esfuerzos permanentes para ingresar y salir de la planta, manteniendo la continuidad del abastecimiento”, destacaron fuentes de YPFB.

La estatal petrolera reconoció el trabajo y compromiso de operadores, técnicos, conductores y personal logístico, quienes mantienen operaciones ininterrumpidas bajo condiciones complejas, priorizando la distribución energética y la seguridad de la población.

YPFB reiteró su rechazo a los bloqueos ilegales, señalando que estas medidas afectan el desarrollo normal de las operaciones logísticas y ponen en riesgo la continuidad del suministro de combustibles y GLP en La Paz y El Alto.

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