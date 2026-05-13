“Nos vamos con sabor a poco”: Inspección de la calidad del combustible deja incertidumbre en mototaxistas

Representantes de la Federación de Mototaxis ingresaron este martes a la refinería de YPFB en Palmasola para verificar la calidad de la gasolina distribuida en distintos surtidores, ante denuncias de combustible con posibles variaciones en su composición.

Rubén Cardozo, dirigente del sector, informó que la inspección comenzó cerca de las 11:30 y se extendió por más de siete horas. Según explicó, durante la jornada se realizaron pruebas preliminares para comparar el combustible observado en estaciones de servicio con el almacenado en la planta.

“Prácticamente el color sí se diferencia al color de gasolina que nos ha estado llegando”, señaló Cardozo al referirse a las muestras recolectadas durante la revisión.

Sin embargo, el dirigente afirmó que no pudieron ingresar al laboratorio principal de la refinería, donde se realizan los análisis técnicos más completos. “Nos quedamos en incertidumbre de qué resultado nos van a dar”, manifestó.

El representante sostuvo que persisten reportes de combustible de mala calidad en provincias, por lo que esperan los resultados oficiales para compararlos con muestras anteriores y buscar la evaluación de especialistas.

“Nos vamos con sabor a poco, molestia, porque todo el día perdido y prácticamente sin un resultado como queríamos”, lamentó Cardozo.

Desde el sector aguardan una respuesta oficial de YPFB sobre los análisis efectuados y la calidad del combustible distribuido.

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