YPFB aclara información falsa sobre supuestos nombramientos en subsidiarias

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desmintió versiones sobre supuestos nombramientos recientes del ingeniero Yussef Akly Flores en directorios de empresas subsidiarias y aseguró que esa información es falsa.

A través de un pronunciamiento oficial, la estatal petrolera y su presidente ejecutivo, Sebastián Daroca Oller, aclararon que Akly no ocupa actualmente ningún nuevo cargo directivo dentro de la estructura corporativa.

Qué pasó con Yussef Akly

Según explicó YPFB, Yussef Akly Flores presentó su renuncia a la Presidencia Ejecutiva de la corporación el pasado 30 de marzo de 2026.

La empresa precisó que desde entonces no fue nombrado ni designado por la actual administración en directorios de subsidiarias como:

YPFB Andina S.A.

YPFB Chaco S.A.

YPFB Transporte S.A.

No obstante, la estatal aclaró que su nombre todavía aparece en algunos registros societarios debido a que el proceso formal de actualización de directorios aún no fue completado.

Cómo funciona el cambio de directorios

YPFB explicó que, de acuerdo con los estatutos de la corporación y sus subsidiarias, el presidente ejecutivo de YPFB forma parte automáticamente de los directorios de esas empresas y asume la presidencia de los mismos.

La petrolera señaló además que actualmente se desarrolla un proceso de evaluación y reestructuración interna.

Para concretar los cambios, deben cumplirse varios pasos administrativos:

Los nuevos directores deben ser aprobados por el Directorio de YPFB Corporación. Luego se convocan Juntas Generales de Accionistas de cada subsidiaria. Finalmente, en esas juntas se oficializan los cambios.

La estatal indicó que este procedimiento aún no fue ejecutado desde la renuncia de Akly y aseguró que se realizará en los próximos días conforme a los plazos y requisitos establecidos.

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