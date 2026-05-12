“Perro Araña”: rescatan a Doni tras quedar atrapado entre cables eléctricos

Un inusual y angustiante rescate se registró en El Coca, provincia de Orellana, luego de que un perro llamado “Doni” quedara atrapado entre cables eléctricos tras lanzarse desde la terraza de una vivienda.

La escena ocurrió el domingo 10 de mayo y rápidamente llamó la atención de vecinos y usuarios en redes sociales, donde el animal incluso fue bautizado como el “Perro Araña”.

Según relató el propietario, Doni permaneció ladrando durante varios minutos sobre la loza de la casa antes de realizar un salto inesperado. Sin embargo, terminó enredado entre el tendido eléctrico y quedó suspendido a varios metros de altura.

Un rescate que emocionó a todos

Para salvar al animal, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, el conductor de una volqueta y el dueño del perro coordinaron rápidamente un operativo improvisado.

El conductor acercó el vehículo hasta el lugar para facilitar el acceso, mientras el técnico instaló una escalera junto a los cables.

Posteriormente, el propietario de Doni subió cuidadosamente para alcanzar al perro, mientras otra persona sostenía la escalera desde abajo.

Tras varios minutos de tensión, el can finalmente fue rescatado sano y salvo.

El video se volvió viral

Las imágenes del rescate comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron reacciones de sorpresa y alivio entre los usuarios.

Muchos destacaron la solidaridad y rápida reacción de quienes participaron en el rescate, evitando que el animal sufriera una caída o una descarga eléctrica.

Afortunadamente, Doni no presentó heridas graves y ya se encuentra nuevamente con su familia.

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