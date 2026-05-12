Momentos de tensión y desesperación se vivieron luego de que un hombre encendiera un juego artificial que terminó impactando contra cables de energía y un árbol, provocando una peligrosa emergencia que quedó registrada en imágenes.

El hecho generó alarma inmediata debido al riesgo de incendio y afectaciones mayores. Tras varios minutos de caos, la situación finalmente logró ser controlada, evitando consecuencias aún más graves.

El incidente vuelve a poner en debate el uso irresponsable de pirotecnia, especialmente por los riesgos que representa en zonas urbanas y áreas con vegetación seca.

Riesgo constante

Los juegos artificiales provocan miles de incendios cada año en distintas partes del mundo, tanto en viviendas como en áreas forestales, debido a las chispas y llamas que pueden alcanzar materiales inflamables.

Este tipo de emergencias suele incrementarse durante celebraciones y fechas festivas, cuando muchas personas manipulan pirotecnia sin medidas de seguridad.

Entre los principales riesgos están:

Incendios forestales: las chispas pueden encender pastizales y vegetación seca en cuestión de segundos.

Fuego en viviendas: cohetes y otros artefactos pueden impactar techos, cortinas, cables o basura acumulada.

Explosiones y fuego incontrolable: el peligro aumenta si se utilizan cerca de gasolina, gas u otros productos inflamables.

Según datos internacionales, solo en Estados Unidos los juegos artificiales provocan cerca de 18.500 incendios al año. En ciudades altamente pobladas, durante épocas festivas pueden registrarse varios incendios diarios relacionados con pirotecnia.

Cómo prevenir tragedias

Especialistas recomiendan evitar el uso doméstico de pirotecnia y optar por espectáculos profesionales autorizados.

También aconsejan:

No utilizar juegos artificiales cerca de viviendas o vegetación seca.

Mantener distancia durante la manipulación.

Supervisar a menores de edad.

Denunciar la venta ilegal de pirotecnia.

Además del riesgo de incendios, la pirotecnia puede causar graves lesiones físicas, daños ambientales y problemas respiratorios por la emisión de partículas contaminantes.

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