¡Confirmado! ‘Fast & Furious’ tendrá su propia serie y Vin Diesel ya la anunció

La franquicia de acción más famosa del cine volverá a acelerar, pero esta vez en formato de serie. Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, confirmó el desarrollo oficial de una producción basada en el universo de Fast & Furious, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

El anuncio fue realizado por el propio actor durante una presentación de NBCUniversal en Nueva York, donde sorprendió a los fanáticos revelando que el proyecto no será único.

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious’”, afirmó Diesel durante el evento.

Sin embargo, medios especializados señalaron que, por ahora, solo una de las producciones ya se encuentra oficialmente en desarrollo dentro de Peacock, mientras que las otras avanzan en distintas etapas junto a Universal Television.

¿Quiénes estarán detrás de la nueva serie?

La nueva producción contará con Mike Daniels, reconocido por su trabajo en Sons of Anarchy, y Wolfe Coleman, creador vinculado a Shades of Blue, quienes serán showrunners, guionistas y productores ejecutivos.

Además de Vin Diesel, también participará Sam Vincent como productor a través de la compañía One Race.

Hasta el momento no se revelaron detalles sobre la trama, personajes o fecha de estreno, aunque la noticia ya generó enorme expectativa entre los seguidores de la saga.

Un universo que no deja de crecer

La franquicia Fast & Furious se convirtió en uno de los fenómenos más exitosos de Hollywood, acumulando once películas, millones de fanáticos y una expansión constante más allá del cine.

Incluso, anteriormente ya tuvo una adaptación animada en Netflix titulada Fast & Furious Spy Racers, que logró mantenerse durante seis temporadas entre 2019 y 2021.

Mientras tanto, la próxima película de la saga, Fast Forever, tiene previsto estrenarse en 2028, consolidando una franquicia que sigue acelerando a fondo después de más de dos décadas.

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