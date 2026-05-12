Una fuerte explosión provocada por una fuga de gas generó escenas de destrucción y pánico en el barrio Jaguaré, al oeste de San Pablo, donde al menos una persona murió, otras tres resultaron heridas y unas 35 viviendas quedaron dañadas.

El estallido ocurrió la tarde del lunes mientras la empresa estatal Sabesp realizaba trabajos de reubicación de cañerías de agua en la zona residencial.

Según reportaron autoridades locales, la explosión se registró cerca de las 16:00 en la Rua Doutor Benedito de Moraes Leme y movilizó a decenas de equipos de emergencia, que continúan buscando posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

Cómo ocurrió la explosión

De acuerdo con medios brasileños, una tubería de gas habría sido dañada durante las obras ejecutadas por Sabesp.

La empresa informó que, tras detectar el problema, se notificó a la distribuidora de gas Comgás y se suspendieron inmediatamente las tareas en el sector.

“Durante la movilización del equipo técnico para realizar la reparación, se produjo la explosión”, señaló Sabesp mediante un comunicado.

Por su parte, Comgás indicó que recibió el reporte de una fuga de gas alrededor de las 15:00 y aseguró que el escape habría sido provocado por “trabajos de construcción de terceros”.

Casas destruidas y búsqueda de víctimas

El impacto de la explosión destruyó viviendas, dejó construcciones parcialmente colapsadas y provocó escenas de desesperación entre los vecinos del sector.

Entre los heridos se encuentra un trabajador de Sabesp, quien fue rescatado por personas que se encontraban cerca antes de la llegada de los equipos de emergencia. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital regional de Osasco.

Además de las personas afectadas, rescatistas también lograron salvar varios animales atrapados entre los escombros, entre ellos perros, gatos y una tortuga.

Operativo de emergencia

Según reportes oficiales, al menos 12 unidades de bomberos participaron del operativo junto a un helicóptero de la Policía Militar y brigadas especializadas con perros de búsqueda.

El Gobierno del estado de San Pablo informó que el suministro eléctrico fue interrumpido preventivamente y que la zona permanece aislada mientras continúan las tareas de rescate y peritaje.

El gobernador Tarcísio de Freitas expresó sus condolencias a la familia de la víctima fatal y aseguró que las familias afectadas recibirán apoyo y compensaciones.

“Todos tendrán sus perjuicios resarcidos y sus residencias debidamente recuperadas”, afirmó la autoridad.

Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros, las autoridades no descartan encontrar nuevas víctimas en el área afectada por la explosión.

Con información de Globo y La Nación

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