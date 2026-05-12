“Vamos a sacar a los pícaros”: Luis Alberto Vaca asume la Dirección de Transparencia de la Alcaldía cruceña

Luis Alberto Vaca asumió recientemente la Dirección Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, convirtiéndose en una de las nuevas incorporaciones clave de la gestión del alcalde Manuel Saavedra.

El anuncio fue realizado por el propio Vaca a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías junto al alcalde y destacó que uno de los principales objetivos de la nueva administración será recuperar la confianza ciudadana.

“Un pilar fundamental de la nueva gestión de Mamen es devolver la transparencia y la decencia a la Alcaldía”, expresó.

El nuevo director aseguró que asumirá el cargo con el compromiso de investigar posibles irregularidades y combatir hechos de corrupción dentro de la institución municipal.

“Este voto de confianza de nuestro alcalde lo vamos a honrar con mucho trabajo, investigando y sacando a los pícaros de la municipalidad”, afirmó.

De concejal suplente a director municipal

Vaca fue concejal suplente de Demócratas y acompañó a Saavedra durante su etapa en el Legislativo municipal, donde ganó notoriedad por denunciar presuntos casos de corrupción y cuestionar manejos administrativos de la anterior gestión edil.

Con esta designación, se convierte en el segundo exconcejal en incorporarse oficialmente al equipo de Saavedra. La pasada semana, Lola Terrazas asumió la Dirección Municipal de Género.

La nueva administración municipal anunció que uno de sus principales ejes será reforzar los mecanismos de control y fiscalización interna en distintas reparticiones de la Alcaldía cruceña.

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