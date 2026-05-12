Cívicos y ALD coordinan agenda regional en defensa de la Ley 1720

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, se reunió con el Comité pro Santa Cruz para analizar la situación de la Ley 1720 y aunar esfuerzos en defensa de esta normativa y de las demandas del sector productivo del departamento.

Álvarez explicó que, en su calidad de presidenta de la ALD, realizará todos los esfuerzos necesarios para impulsar políticas regionales y leyes nacionales que beneficien al sector productivo de las provincias cruceñas.

“Estamos encaminando una agenda legislativa regional para tener también una conciliación, un consenso a nivel nacional con nuestra Brigada Parlamentaria y de esa manera se puedan efectivizar estas políticas tan necesarias en el marco de la economía y el desarrollo de nuestro departamento”, indicó Álvarez.

La presidenta de la ALD destacó que la Ley 1720 contará con su respaldo, al considerar que representa una oportunidad importante para los productores bolivianos y para el desarrollo regional de Santa Cruz.

“Rechazamos la abrogación en Diputados, que ha dado artimañas que solo obedecen a una geopolítica que busca seguir teniendo el control de la tierra con un fin político”, acotó.

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