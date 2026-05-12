“Estamos desesperados”: transportistas alertan que alrededor de 6.000 camiones están varados por bloqueos

La Cámara de Transporte de Bolivia se declaró en emergencia por el impacto de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país. Según Luis Alberto Áñez, actualmente existen alrededor de 6.000 camiones varados en rutas nacionales y miles de conductores afectados por la paralización.

“Ya verdaderamente estamos desesperados los transportistas, nos encontramos en emergencia”, afirmó.

Áñez aseguró que muchos choferes permanecen detenidos en condiciones precarias. “Son 6.000 personas que están en condiciones precarias, sufriendo el frío, sufriendo hambre, no teniendo servicios básicos”, sostuvo, al remarcar que la situación ya no puede ser sostenida por el sector.

“Nosotros perdemos alrededor, deja de circular como 15 millones de bolivianos diarios”, señaló.

Añadió que el perjuicio acumulado ya alcanza los 150 millones de bolivianos y que ese dinero deja de ingresar a toda la cadena económica vinculada al transporte, como mecánicos, vendedores de repuestos, conductores y pequeños comerciantes.

Asimismo, indicó que unos 80.000 pasajeros dejaron de viajar y cerca de 2.000 buses permanecen paralizados en terminales del país.

En ese contexto, alertó sobre un posible desabastecimiento de productos en varias regiones. “Ya hay un desabastecimiento porque no podemos llegar con los camiones a las distintas regiones”, manifestó.

Explicó que alimentos como pollo, carne y otros productos básicos no están llegando con normalidad a mercados del interior.

Áñez pidió al Gobierno intervenir de forma inmediata para levantar los bloqueos y restablecer el tránsito en las carreteras. “Lo que nosotros necesitamos es trabajar. La economía se está cayendo”, afirmó.

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