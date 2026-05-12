¿Qué medidas se activaron contra Evo Morales por no presentarse a su juicio?

La justicia activó una serie de medidas contra el expresidente Evo Morales Ayma luego de que no se presentara al inicio del juicio oral previsto en el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario no compareció a la audiencia ni presentó una justificación legal que respalde su inasistencia, pese a haber sido notificado del proceso.

Ante esta situación, el tribunal dispuso su declaratoria de rebeldía, la emisión de un mandamiento de aprehensión, el arraigo migratorio y el congelamiento de cuentas bancarias, como parte de las medidas cautelares dentro del caso.

“El Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de Tarija había señalado para el día de hoy el inicio del juicio oral contra el señor Evo Morales Ayma; lamentablemente, no compareció ni presentó ningún impedimento legal. Es por ello que se ha solicitado su declaratoria de rebeldía, su aprehensión y el arraigo por Migración”, explicó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios.

El representante del Ministerio Público también informó que el caso cuenta con 128 pruebas documentales y 39 testigos, elementos que forman parte de la acusación formal presentada en el proceso.

Asimismo, rechazó los cuestionamientos de la defensa sobre la existencia de una víctima dentro del caso, señalando que esta se encuentra plenamente identificada y respaldada por documentación dentro de la investigación.

“Existe una víctima debidamente identificada, con respaldo documental. Se trata de una persona menor de edad en su momento, y el Ministerio Público tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad”, sostuvo.

Respecto al avance del proceso, se explicó que el juicio queda suspendido de manera indefinida hasta que se logre la aprehensión del acusado o este se presente voluntariamente ante el tribunal en Tarija.

“El juicio queda suspendido hasta que el señor Evo Morales sea conducido ante la autoridad jurisdiccional o se presente para continuar el proceso”, añadió el fiscal.

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