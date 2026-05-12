Fiscalía: Juicio contra Evo queda paralizado hasta su aprehensión o presentación ante la justicia

El juicio oral contra el expresidente Evo Morales quedó suspendido de manera indefinida luego de que no se presentaran a la audiencia prevista para este lunes 11 de mayo en el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, explicó que, ante la inasistencia del acusado y la falta de justificación legal, el Ministerio Público solicitó su declaratoria de rebeldía y la emisión de órdenes de aprehensión y arraigo migratorio.

“Se señaló para el día de hoy el inicio del juicio oral contra el señor Evo Morales Ayma e Idelza Pozo Saavedra, lamentablemente, estos no comparecieron ante la autoridad jurisdiccional y tampoco presentaron un impedimento legal o prueba para certificar su inasistencia. Es por ello que el Ministerio Público ha solicitado que se los declare rebeldes y se libre mandamiento de aprehensión”, indicó Mogro.

Según el fiscal, el proceso contra Evo Morales no puede continuar hasta que se cumpla una de dos condiciones.

“El juicio queda suspendido de manera indefinida hasta que puedan suceder dos cosas: que se logre la aprehensión de Evo Morales y sea conducido ante la autoridad judicial, o que este se haga presente físicamente en Tarija para que comience el juicio oral”, precisó.

El representante del Ministerio Público explicó que los acusados fueron debidamente notificados en todas las etapas del proceso, incluso mediante edictos, luego de no haberse podido ubicar su domicilio.

“Las partes fueron notificadas y tuvieron conocimiento todo el tiempo de que el hecho iba a ser investigado. Se ha cumplido el procedimiento y se ha intentado notificar al señor Evo Morales Ayma incluso en su domicilio en Villa Tunari, pero no fue habido”, agregó la autoridad.

Asimismo, el fiscal afirmó que la investigación cuenta con 128 pruebas documentales y 39 testigos, y descartó los argumentos de la defensa sobre una supuesta inexistencia de víctima dentro del caso, señalando que esta se encuentra plenamente identificada.

Finalmente, la autoridad recordó que la ejecución de la orden de aprehensión está en manos de la Policía.

“El Ministerio Público ha cumplido su labor de investigar y presentar la acusación. Ahora la autoridad jurisdiccional emitió el mandamiento de aprehensión y la Policía es la encargada de dar cumplimiento”, concluyó.

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