Envían a Palmasola al conductor implicado en el choque fatal donde murió una enfermera

El director de Tránsito, Marco Torrez, informó que el conductor involucrado en el accidente de tránsito donde falleció una enfermera fue enviado a detención preventiva al penal de Palmasola, tras la audiencia cautelar desarrollada en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se registró en la avenida Soberanía Nacional, en la zona de Barrio Lindo, donde, según el informe preliminar y testigos, dos vehículos colisionaron de frente. El siniestro dejó como resultado el fallecimiento de la profesional en salud.

“Ya hubo la audiencia cautelar, el juez determinó 180 días de detención preventiva”, explicó Torrez.

Asimismo, señaló que el implicado aún permanece bajo atención médica tras el accidente, pero que ya se coordinan los trámites correspondientes: “Ya se están haciendo todos los trámites para pasarlo a dependencia de seguridad penitenciaria”.

Las investigaciones continúan para establecer plenamente las circunstancias del accidente.

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