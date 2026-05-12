La crisis en el abastecimiento de pollo continúa golpeando el bolsillo de las familias paceñas. Este martes, consumidores denunciaron que en algunos puntos de venta de La Paz el pollo entero llegó a comercializarse hasta en Bs 75, incluso sin ser pesado.

En la zona de la Garita de Lima, decenas de personas realizaron largas filas con la esperanza de conseguir el producto, en medio de reclamos por el incremento de precios y la falta de controles.

“Cada uno 75 nos ha dado”, relató una compradora, quien además denunció que algunos vendedores no estaban utilizando balanza para determinar el peso del producto.

La preocupación aumenta debido a que el pollo se comercializa al por mayor a precios elevados, situación que hace prever que en otras zonas el costo podría ser aún más alto o incluso presentarse escasez.

Según reportes desde distintos mercados, muchas personas adquieren el producto por necesidad, especialmente comerciantes de comida y familias que no logran encontrar abastecimiento en otros sectores de la ciudad.

Acciones del Gobierno

Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Productivo habilitó puentes aéreos para trasladar pollo y anunció la distribución de alrededor de 10.000 kilos con el objetivo de abastecer el mercado paceño.

Sin embargo, los consumidores consideran que la medida todavía resulta insuficiente frente a la alta demanda registrada en la ciudad.

El incremento del precio del pollo se produce en medio de bloqueos, conflictos sociales y dificultades logísticas que continúan afectando el abastecimiento de alimentos en distintas regiones del país.

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