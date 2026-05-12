“Sería un error”: Brigada cruceña se declara en emergencia y rechaza abrogación de la Ley 1720

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declaró en emergencia y en coordinación con instituciones cívicas, en rechazo a la abrogación de la Ley 1720, según informó su presidente Fernando Parejas en entrevista con el programa El Mañanero.

Parejas explicó que la determinación se asumió mediante un voto resolutivo de cuatro puntos, en el que se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a respetar el mecanismo legislativo establecido y se rechaza la injerencia del Gobierno en el tratamiento de normas.

El legislador sostuvo que la abrogación de la Ley 1720 sería un error, ya que, a su criterio, afectaría el acceso a créditos de pequeños productores.

“Le quita las posibilidades al pequeño productor de acceder a créditos y modernizar la producción”, señaló, destacando que la norma permitiría mejorar la producción y generar mayores recursos mediante financiamiento.

En relación a las observaciones de sectores movilizados, Parejas aseguró que la normativa no afecta tierras comunitarias ni fiscales, y que la conversión de pequeña a mediana propiedad es voluntaria.

“Es de carácter voluntario, no es obligatorio”, remarcó, al insistir en que la ley busca facilitar garantías para créditos sin que los productores deban hipotecar otros bienes.

Finalmente, el presidente de la Brigada Parlamentaria indicó que se encuentran en alerta ante lo que ocurra en la sesión del Senado y que coordinan acciones con distintas instituciones cruceñas, entre ellas entidades cívicas y productivas como la CAO y el Comité Cívico.

“Vamos a estar pendientes de la votación y coordinando acciones en conjunto”, manifestó.

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