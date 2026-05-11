Habilitan "puente aéreo" para evacuar a peruanos afectados por bloqueos de vías en Bolivia

El Ministerio de Exteriores de Bolivia informó este domingo que se habilitará un "puente aéreo" para evacuar a los ciudadanos peruanos varados en territorio boliviano a causa de los bloqueos de carreteras que realizan desde el miércoles sectores campesinos.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado de prensa que "se ha dispuesto la ejecución de un operativo de traslado humanitario para ciudadanos peruanos que se encuentran afectados por la situación de bloqueos y restricciones de transitabilidad en el territorio nacional".

El operativo es resultado de gestiones diplomáticas "coordinadas entre ambos países" y para llevarlo adelante, el Gobierno de Bolivia pondrá a disposición aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), indicó el ministerio.

"Este puente aéreo permitirá el retorno asistido de los ciudadanos peruanos desde las ciudades de La Paz y Oruro con destino a la ciudad de Juliaca, Perú, a partir de este lunes 11 de mayo", precisó.

La Cancillería sostuvo que la operación se efectuará "en estrecha colaboración con el Consulado General del Perú en La Paz", cuya labor fue "fundamental para la organización logística y la asistencia directa a sus ciudadanos".

"El Estado boliviano garantiza la disponibilidad de sus recursos aéreos para asegurar que este traslado se realice de manera eficiente y bajo los principios de seguridad y solidaridad", agregó.

Según la Cancillería de Perú, son 405 las personas de esa nacionalidad que permanecen varadas en distintos puntos de Bolivia por los bloqueos de carreteras.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles estos bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

Además, organizaciones de los llamados "interculturales", campesinos migrados desde otros lugares, bloquean desde hace 13 días las carreteras en la localidad subtropical de Caranavi, lo que ha ocasionado desabastecimiento de alimentos y combustible en el norte del departamento de La Paz.

El Ministerio de Turismo de Bolivia alertó en un comunicado que "se calculan pérdidas de hasta 20 millones de bolivianos (2,8 millones de dólares) por día" para el área turística, además de las afectaciones a la imagen del país.

Los cortes de rutas han comenzado a afectar la provisión de algunos alimentos que llegan de otras regiones a La Paz, ante lo cual, el Ejecutivo puso en marcha "un operativo de puente aéreo" para "asegurar" la provisión de productos como la carne de pollo.

Además, la Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidas un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

La mayor entidad sindical del país ha anunciado que también iniciará bloqueos de caminos desde esta semana.

En la víspera, el presidente Paz alertó sobre un "sicariato" que busca "generar una ruptura democrática" en el país para "no llegar a la profundidad de las transformaciones" que se deben encarar en el país.

Mira la programación en Red Uno Play