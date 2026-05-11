Saavedra interviene recaudaciones y denuncia millonario desfalco a la ciudad

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, realizó este lunes una intervención física en las oficinas del sistema de recaudaciones ubicadas en la Quinta Municipal y denunció un presunto desvío millonario de recursos mediante la manipulación del sistema de cobro de impuestos.

Según la autoridad municipal, las irregularidades habrían provocado pérdidas de entre Bs 400 y Bs 600 millones al año.

“A quienes manipularon el sistema de pago de impuestos en recaudaciones de esta ciudad durante años, que se preparen porque ya estamos adentro y vamos a identificar el robo que le han hecho a esta ciudad”, afirmó Saavedra.

El alcalde señaló que la intervención busca identificar a los responsables y transparentar el manejo del sistema de recaudaciones municipales.

“Una vez tengamos identificadas a las personas que manipularon el sistema y a los que los mandaron, ténganlo por seguro que los vamos a llevar ante la justicia y ojalá se vayan presos para que se siente un precedente”, agregó el alcalde cruceño.

El plan de la lucha contra la corrupción en la Alcaldía recién inicia advirtió Mamen y no quiso adelantar cual será la otra acción a tomar para no entorpecer su plan.

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