El dólar referencial continúa en ascenso y amplía la brecha cambiaria

El dólar referencial difundido por el Banco Central de Bolivia continúa en ascenso y este martes alcanzó los Bs 10,39 para la venta y Bs 10,18 para la compra, consolidando una tendencia de incremento sostenido en el mercado cambiario boliviano.

La cotización representa un nuevo máximo dentro de los valores referenciales publicados por la entidad financiera estatal durante las últimas semanas.

Hasta el pasado 8 de mayo, el dólar referencial había alcanzado Bs 10,10 para la compra y Bs 10,31 para la venta. Sin embargo, los nuevos reportes reflejan otro incremento en la divisa estadounidense.

Este valor referencial se diferencia del tipo de cambio oficial establecido por el BCB, que permanece en Bs 6,96 para la venta, ampliando así la brecha cambiaria en el país.

Analistas y sectores económicos observan con preocupación esta diferencia debido al impacto que podría generar en los precios de productos importados, costos operativos y el mercado interno.

El valor difundido diariamente por el Banco Central refleja operaciones del mercado cambiario mayorista y, según economistas, se aproxima cada vez más a las cotizaciones registradas en el mercado informal o paralelo.

Comerciantes, importadores y ciudadanos siguen atentos a la evolución del tipo de cambio debido a su efecto directo sobre el precio de productos, servicios y operaciones comerciales en el país.

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