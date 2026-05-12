Una emotiva historia volvió a hacerse viral en redes sociales y está conmoviendo nuevamente a miles de personas en todo el mundo. El hecho ocurrió durante las devastadoras inundaciones registradas en mayo de 2024 en Río Grande do Sul, Brasil, una de las mayores tragedias climáticas que golpeó al país.

En medio del caos, un hombre insistía desesperadamente a los rescatistas para que regresaran a su vivienda inundada porque sus “cuatro hijos” seguían atrapados.

La tensión creció rápidamente, ya que los voluntarios pensaron que se trataba de niños aislados por el agua.

Sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que el hombre se refería a sus cuatro perros, que permanecían atrapados dentro de la casa mientras el nivel del agua seguía subiendo.

Las imágenes muestran el dramático momento en que los animales son rescatados y subidos a una lancha junto a su dueño, quien rompe en llanto al verlos finalmente a salvo.

El video rápidamente se convirtió en símbolo del amor incondicional hacia las mascotas y volvió a viralizarse en las últimas horas, generando miles de reacciones y comentarios emocionados.

Muchos usuarios destacaron que, en medio de una tragedia tan devastadora, el hombre no dudó en arriesgar su propia vida para salvar a quienes consideraba parte de su familia.

Las históricas inundaciones en el sur de Brasil dejaron miles de evacuados, ciudades completamente anegadas y numerosas historias de rescates que impactaron al mundo, aunque pocas lograron conmover tanto como esta.

Con información de La Nación e Infobae.

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