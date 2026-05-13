Expulsan de Bolivia a brasileño ligado al Comando Vermelho

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, informó la expulsión de un ciudadano brasileño que contaba con antecedentes penales y que ahora fue entregado a las autoridades de la República de Brasil.

“Se está cruzando información con nuestros similares a través de la Interpol y también de la Policía Federativa del Brasil”, señaló Gómez.

Según los primeros reportes, el extranjero tendría vínculos con la organización criminal del vecino país, además de antecedentes relacionados con delitos de narcotráfico.

“Este sujeto tendría una relación con el grupo Comando Vermelho de Brasil”, indicó la autoridad policial.

El comandante también destacó el trabajo desarrollado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), señalando que la intervención forma parte de las acciones contempladas dentro del plan operativo “Halcón contra el Crimen Organizado”.

La Policía no descartó nuevas acciones en coordinación con organismos internacionales mientras avancen las investigaciones sobre este caso.

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