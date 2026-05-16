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YPFB autoriza designación de nuevos directores en empresas filiales y subsidiarias

Las designaciones se realizarán de manera estricta conforme a los estatutos, normativas vigentes y procesos meritocráticos de cada empresa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/05/2026 21:54

YPFB autoriza designación de directores en filiales y subsidiarias
Bolivia

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Siguiendo las instrucciones directas del presidente del Estado, Rodrigo Paz  y del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco , Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) autorizó, en una reunión extraordinaria de Directorio realizada este viernes, la designación de nuevos directores en sus empresas filiales y subsidiarias.

Esta decisión forma parte de la política de transparencia absoluta, fortalecimiento institucional y buen gobierno corporativo impulsada por el presidente del Estado, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente, profesional y alineada con los objetivos estratégicos de la estatal petrolera y el desarrollo nacional.

“En cumplimiento de las directrices de transparencia, rendición de cuentas y meritocracia establecidas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Hidrocarburos y Energías, el Directorio de YPFB busca asegurar que las empresas filiales y subsidiarias cuenten con equipos directivos altamente calificados, íntegros y comprometidos con el desarrollo del sector hidrocarburos en Bolivia”, señalaron fuentes oficiales de la empresa.

Las designaciones se realizarán de manera estricta conforme a los estatutos, normativas vigentes y procesos meritocráticos de cada empresa, priorizando la experiencia, idoneidad, trayectoria profesional y el compromiso con los principios de transparencia que promueve el Gobierno Nacional.

YPFB reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia total, el buen gobierno corporativo y la optimización de su estructura organizacional, con el fin de seguir contribuyendo al desarrollo energético del país de forma eficiente y responsable ante el pueblo boliviano.

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