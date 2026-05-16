Caso Marset: Dictan detención preventiva para ciudadana brasileña

El fiscal Julio César Porras informó sobre la aprehensión de tres nuevas personas investigadas en el caso Sebastián Marset. Una de ellas, una ciudadana brasileña, ya fue enviada con detención preventiva por 120 días al penal de Palmasola por el delito de tráfico de sustancias controladas.

“Han sido tres personas ya aprehendidas referente a las investigaciones, las declaraciones y algunos informes que tenemos”, señaló Porras al confirmar los nuevos avances dentro del proceso.

La autoridad explicó que el trabajo desarrollado por el Ministerio Público permitió reunir elementos suficientes para sustentar las aprehensiones. “El trabajo silencioso que está realizando el Ministerio Público está dando resultados”, afirmó.

Sobre la ciudadana brasileña enviada a prisión preventiva, el fiscal indicó que “se ha demostrado la probabilidad de autoría o el delito de tráfico de esta persona”, razón por la cual la Justicia determinó su detención preventiva por 120 días en Palmasola.

Porras también detalló que existen otras dos personas aprehendidas, una ciudadana brasileña y un boliviano, quienes serán cautelados en las próximas horas. “Estimo que mañana ya van a ser cauteladas”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por 180 días para ambos investigados mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso Sebastián Marset.

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