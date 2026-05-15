“Formaban parte de esta organización criminal”: aprehenden a tres personas vinculadas a Marset

La Fiscalía y la unidad antidroga ejecutaron nuevos operativos que derivaron en la aprehensión de dos ciudadanos bolivianos y una mujer de nacionalidad brasileña, quienes presuntamente estarían vinculados a la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según las investigaciones, los dos bolivianos cumplían funciones de cuidantes, mientras que la extranjera sería la presunta propietaria de una de las viviendas utilizadas como casa de seguridad por la red criminal. El Ministerio Público busca establecer además si los implicados guardan relación con el secuestro de policías registrado en Villa Bonita y con el hallazgo de armas de grueso calibre en uno de los inmuebles intervenidos.

El fiscal de Materia, Julio César Porras, informó que las capturas son resultado de un “trabajo silencioso” desarrollado por el Ministerio Público y advirtió que las investigaciones continuarán.

“Hay tres aprehensiones, es referente a declaraciones y un trabajo silencioso que ha realizado el Ministerio Público. Estas tres primeras personas aprehendidas son el comienzo. Vamos a seguir trabajando”, sostuvo la autoridad.

Porras explicó que se abrieron diferentes líneas investigativas y adelantó que la audiencia cautelar de los implicados se prevé para las próximas horas. La Fiscalía solicitará la detención preventiva de los tres sospechosos por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Por su parte, el fiscal antidroga Ismael Palenque señaló que los aprehendidos tendrían conexión directa con el inmueble ubicado en Villa Bonita, intervenido tras los hechos ocurridos en la zona del Urubó.

“Estas personas tendrían conexión y nexo dentro de un bien inmueble que posteriormente fue intervenido por ciudadanos brasileños que habrían maniatado a funcionarios policiales que custodiaban el lugar”, indicó.

La autoridad añadió que existen elementos que apuntan a que los ahora aprehendidos formaban parte de la estructura criminal investigada.

“Se tiene evidencia de que formaban parte de esta organización criminal. El 13 de marzo se intervinieron diferentes inmuebles en la zona del Urubó y estas personas tendrían participación directa con el bien inmueble ubicado en Villa Bonita”, concluyó Palenque.

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