“No quedará impune”: Policía asegura avances en investigación del crimen del magistrado Claure

La Policía Boliviana informó este viernes que existen avances sustanciales en la investigación por el asesinato del magistrado y decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, un caso que permanece bajo reserva judicial por requerimiento de la Fiscalía.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, explicó que actualmente se ejecutan distintos operativos para dar con todos los responsables del crimen y evitar que el hecho quede en la impunidad.

“Tenemos evidentemente la Policía Boliviana, está realizando una serie de operativos como les había mencionado los días pasados. Este caso se encuentra en reserva a solicitud de requerimiento de la Fiscalía”, señaló la autoridad policial.

En el marco de las investigaciones, la Policía aprehendió a un ciudadano colombiano y arrestó a una mujer de nacionalidad venezolana, ambos vinculados al proceso investigativo por el asesinato de Claure. Sin embargo, Gómez aclaró que el caso todavía no fue esclarecido en su totalidad.

“No, aún no está esclarecido el caso. Tenemos todavía varios elementos que acumular. Saben que un proceso de investigación es por etapas y por fases”, sostuvo.

Consultado sobre si el crimen quedará impune, el comandante aseguró que las medidas de reserva buscan precisamente garantizar el éxito de las pesquisas.

“No, más al contrario, hemos generado los niveles de reserva con la finalidad de que avancen las investigaciones y se pueda esclarecer este hecho. Como tienen conocimiento, ya tenemos avances sustanciales referente a este caso y su Policía Boliviana está trabajando de manera permanente día y noche”, afirmó.

La autoridad evitó referirse a los posibles móviles del crimen y reiteró en varias ocasiones que el proceso continúa bajo estricta reserva judicial.

“Una vez que concluya la reserva, se hará una conferencia de prensa y se hará conocer todo el avance y el trabajo que está realizando la Policía Boliviana en coordinación con la Fiscalía”, indicó Gómez.

El asesinato de Víctor Hugo Claure es considerado un caso de connotación nacional y continúa generando expectativa en torno a los resultados oficiales de la investigación.

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