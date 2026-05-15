“Nos ayudará a esclarecer esta situación”: Saavedra pone bajo custodia archivos históricos del Mutualista

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, anunció la entrega de documentación histórica relacionada con el mercado Mutualista a la Secretaría Municipal de Planificación, con el objetivo de resguardar los archivos y avanzar en el esclarecimiento de la situación de los terrenos observados.

La autoridad municipal se pronunció desde el Tribunal Departamental de Justicia, donde explicó que los documentos serán trasladados bajo custodia de la Guardia Municipal hasta las oficinas de la Secretaría de Planificación, ubicadas en la Quinta Municipal.

“Esta documentación es muy importante y nos va a ayudar a esclarecer de una vez por todas esta situación. Va a garantizarle a nuestra ciudad que las cosas se hacen bien y que el Gobierno Municipal va a defender el espacio y el territorio de la ciudad, porque esa es nuestra obligación”, manifestó Saavedra.

El alcalde también indicó que se solicitará por la vía legal que el Consejo de la Magistratura remita oficialmente la misma documentación para fines posteriores dentro del proceso.

Durante su intervención, Saavedra señaló que los archivos permiten conocer la historia de los terrenos vinculados al señor Carapuzzi y afirmó que existen más de 20 transferencias registradas sobre esos predios.

“Eso lo vamos a adjuntar a un informe junto con la documentación histórica que tenemos en la Quinta Municipal. En algunos días ustedes van a conocer todo el análisis complementado con lo que nosotros tenemos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, aclaró que la institución no tiene la atribución de definir un derecho propietario, sino únicamente custodiar y entregar la documentación histórica existente sobre el predio.

“Nosotros estamos entregando toda la documentación histórica de ese predio y cómo se ha desprendido y convertido de rural a urbano. Corresponde a las instancias pertinentes determinar legalmente un derecho propietario”, explicó Spencer.

Asimismo, señaló que, si bien existen 21 transferencias registradas, será un proceso ordinario el que deberá establecer si dichas operaciones fueron legales o ilegales.

“Nosotros solo tenemos esta documentación en custodia y en sistema. La entrega al Gobierno Municipal permitirá que se acuda a las autoridades correspondientes para determinar lo que legalmente corresponde”, concluyó.

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