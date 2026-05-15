La Policía ejecutó un allanamiento y precintó una vivienda en la urbanización Integración Norte, en Santa Cruz, en el marco de las investigaciones por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. Durante el operativo fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad colombiana y se secuestraron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento se desarrolló la noche del jueves y estuvo acompañado de otros operativos relacionados con el esclarecimiento del crimen del magistrado.

La esposa del ciudadano aprehendido denunció presuntos excesos durante la intervención policial y aseguró que los efectivos ingresaron de manera violenta al inmueble.

“Ellos llegaron aproximadamente como a eso de las 11, 11 y media, estábamos nosotros reunidos en la sala comiendo y ahí subieron directamente apuntando. Apuntaron a menores de edad, porque estaba mi primita chiquita de 4 años. Mi abuela se descompensó porque sufre de diabetes”, relató la mujer.

Según su versión, su esposo salió con las manos en alto; sin embargo, afirmó que los uniformados lo arrodillaron y lo golpearon antes de requisar toda la vivienda.

“Entraron gritando, hurgando todo, buscando, y nos tuvieron prácticamente secuestrados toda la noche hasta hace rato”, sostuvo.

La mujer aseguró además que la Policía se llevó teléfonos celulares y dinero, y afirmó que los investigadores tendrían fotografías de otra persona presuntamente vinculada al caso.

“Se llevaron teléfono, plata, y dicen que hasta que no aparezca la persona no sueltan a mi esposo”, manifestó.

Consultada sobre las personas que habitan la planta baja del inmueble, indicó que ella y su familia se mudaron hace menos de dos meses y que no tienen relación cercana con los otros ocupantes.

“No sabríamos porque nosotros nos movimos hace poco allá arriba, no tenemos ni dos meses allá”, explicó.

También señaló que hace aproximadamente dos semanas no veía al hombre que residía en la parte inferior del domicilio.

Finalmente, expresó su preocupación por desconocer el paradero de su esposo tras su aprehensión.

“Sí, se lo llevaron, no sé a dónde se lo llevaron, no sé dónde lo tienen, porque no me quisieron decir ni siquiera dónde lo tienen”, concluyó.

La Policía continúa desarrollando operativos y allanamientos mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure.

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