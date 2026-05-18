“Evo se está jugando todas sus cartas”: Nayar sugiere el Estado de excepción ante bloqueos en el país

De acuerdo con el exministro de Gobierno, Guido Nayar, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha consolidado una estructura profundamente arraigada en el país tras haber retenido el control del poder político durante dos décadas consecutivas. Asimismo, indica que en estas instituciones se beneficiaron durante 20 años de gastos reservados, bonos y fondos provenientes del Ministerio de la Presidencia. "Ahora han sido 6 meses sin bonos, sin privilegios, no quieren; entonces, han generado este levantamiento", explicó la exautoridad al analizar el origen de las actuales movilizaciones.

En el escenario actual, Nayar señaló que “Evo está jugándose todas las cartas que sean necesarias para generar inestabilidad” en el territorio nacional. Asimismo, la exautoridad hizo eco de graves sospechas del sector especializado al advertir que cárteles colombianos y mexicanos estarían subvencionando estas marchas con recursos de grupos irregulares.

Restablecimiento del orden y salidas constitucionales

Ante el incremento de la tensión en las calles, Nayar enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana tienen la obligación de generar el cumplimiento del orden público.

Para resolver la crisis de manera focalizada, el exministro planteó que "se puede regionalizar el Estado de excepción, tiene toda la justificación constitucional para ponerlo en vigencia”.

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