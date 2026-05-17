De acuerdo a reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) mediante su web https://transitabilidad.abc.gob.bo/, el panorama de la transitabilidad en Bolivia presenta complicaciones debido a obras en ejecución y eventos climáticos que afectan a cuatro departamentos del país. Los conductores deben planificar sus viajes con rigurosidad para evitar quedar varados en las rutas.

Pando y La Paz en obras

En el departamento de Pando se mantienen habilitados desvíos permanentes durante todo el día en los sectores de Montealegre – San Miguel y Conquista – El Sena. Ambas zonas se encuentran en fase de construcción, por lo que las autoridades exigen una circulación con extrema precaución para evitar accidentes.

Por otro lado, la Sede de Gobierno registra restricciones vehiculares específicas en el tramo Florida – Santa Rosa, entre Puente Chaco y Puente Villa. El paso por esta carretera de tierra se permite únicamente por la mañana y la tarde bajo estrictas medidas de seguridad vial.

Santa Cruz: Inundación corta el paso oriental

La situación más crítica del reporte se concentra en Santa Cruz, donde el tráfico se encuentra completamente cerrado en el tramo San Lorenzo – Salinas. La inundación del sector Puente San Miguelito ha dejado inhabilitado este acceso, impidiendo el paso de cualquier tipo de motorizado durante todo el día.

Derrumbes en las rutas tarijeñas

Finalmente, el departamento de Tarija enfrenta contingencias debido a la reciente caída de rocas en la ruta asfaltada entre Entre Ríos y Tacuarandi, específicamente en el sector de San Simón. Para mitigar el problema, el personal de emergencia habilitó un desvío alterno que funciona de manera continua. Actualmente, el equipo pesado trabaja en el mantenimiento y la limpieza de la vía para restablecer la normalidad lo antes posible.

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