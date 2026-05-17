¿Necesitas dólares? Revisa la cotización actualizada para este domingo 17 de mayo en Bolivia

El panorama financiero nacional despierta hoy con una sorpresiva unificación en las cotizaciones de la moneda extranjera dentro del mercado paralelo. Los portales digitales Dolarboliviahoy.com y Bolivianblue.net han nivelado sus pizarras este domingo para fijar el precio del dólar en Bs. 10,04 para la compra y Bs. 10,00 para la venta.

Fuente: dolarboliviahoy.com

Fuente: bolivianblue.net

Ajustes frente a la jornada previa

Este escenario actual consolida un ajuste con respecto a las cifras registradas el día de ayer, donde los precios de venta electrónica oscilaban todavía en los Bs. 10,01. La ligera reducción en la oferta privada marca una tendencia inmediata que se debería evaluar ya que estamos cerca al inicio de la semana laboral.

La postura del ente emisor

Por su parte, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia se mantiene estático hoy en Bs. 10,04 para la compra y Bs. 10,25 para la venta. Esta valoración oficializada por el Estado no ha sufrido variaciones significativas, arrastrando la misma congelación de cifras desde el pasado 15 de mayo.

Fuente: BCB.

Mira la programación en Red Uno Play