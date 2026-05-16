Maestros suspenden protestas tras acuerdo con el Ministerio de Educación

El Gobierno nacional y las dirigencias del Magisterio Urbano y Rural sellaron este sábado un acuerdo definitivo que pone fin a más de una semana de intensas movilizaciones y protestas en todo el país. El crucial encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, contando con la presencia de la ministra de Educación y altas autoridades del Órgano Ejecutivo.

Las autoridades gubernamentales ratificaron formalmente la desmovilización total del sector docente, desactivando de este modo un conflicto que amenazaba con paralizar las labores escolares a nivel nacional. La tensión había escalado significativamente después de que el Ejecutivo descartara inicialmente un incremento salarial directo, argumentando la compleja situación económica por la que atraviesa el país.

Compensación económica en la mesa

Como alternativa viable al incremento de sueldos exigido por las bases, la dirigencia sindical evaluó la propuesta oficial de un bono anual equivalente a Bs. 2.400. Aunque los detalles del convenio final se mantuvieron bajo reserva, la firma del documento disuelve de inmediato el estado de emergencia y garantiza el retorno a la normalidad en las aulas.

La resolución del conflicto requirió la intervención directa no solo de la cartera de Educación, sino también del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien se trasladó hasta el lugar para viabilizar las propuestas financieras. La presencia de ambos ministros permitió destrabar el diálogo sectorial mediante el planteamiento de alternativas técnicas viables para atender el pliego petitorio de los educadores.

Nueva fecha para el debate salarial

El convenio suscrito establece formalmente que la demanda central de un incremento en los sueldos básicos volverá a ser analizada por ambas partes durante el mes de octubre. A pesar de haber determinado la suspensión inmediata de los bloqueos y marchas, los representantes sindicales cochabambinos advirtieron que las bases docentes permanecerán en un estado de estricta vigilancia frente al cumplimiento de cada compromiso asumido por el Estado.

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