Vuelve la tensión: Policía usa gases lacrimógenos para dispersar a los bloqueadores

La Policía Boliviana, en una acción conjunta con militares, inició una intervención en la zona del puente de Lipari, La Paz, para hacer retroceder a los bloqueadores. El contingente avanzó utilizando agentes químicos para dispersar el punto de bloqueo civil.

Esta ruta alejada de la zona sur resulta vital para la urbe paceña debido a que por este sector ingresan los principales productos de la canasta básica. A causa de la estricta medida de presión, una gran cantidad de alimentos ya se ha echado a perder en el camino.

Enfrentamientos en las alturas

Los manifestantes respondieron lanzando piedras con hondas y palos tanto a las fuerzas del orden como a los propios ciudadanos locales. Ante este escenario, los militares masificaron su presencia y subieron a la parte superior del cerro para neutralizar la ventaja estratégica de los movilizados.

El uso de los gases lacrimógenos cumplió su objetivo y provocó el repliegue inmediato de los bloqueadores, quienes van desapareciendo del lugar. Actualmente, un grupo de efectivos en motocicletas refuerza el punto de control para evitar que los comunarios retomen la vía.

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