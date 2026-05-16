Marchistas lanzan dinamita desde los cerros contra la Policía en La Paz

Momentos de tensión se registraron este sábado en el sector del puente Lipari, luego de que grupos de movilizados descendieran desde las partes altas de los cerros con la aparente intención de reinstalar un punto de bloqueo y confrontar a los efectivos desplegados en el operativo “Corredor Humanitario”.

Según los reportes desde el lugar, las personas avanzaron paulatinamente desde sectores elevados y comenzaron a lanzar piedras utilizando ondas hacia la avenida principal, poniendo en riesgo no solo a los uniformados, sino también a peatones que transitaban por el sector rumbo a sus fuentes laborales.

La situación se tornó más delicada cuando comenzaron a reportarse detonaciones y el aparente uso de dinamita en sectores altos, mientras continuaban los ataques con piedras contra policías y periodistas.

Operativo "Corredor Humanitario" avanza

Desde horas de la madrugada, el operativo “Corredor Humanitario” inició con el despliegue conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas desde el sector del puente de la Cervecería, avanzando hacia distintas rutas estratégicas como la carretera a Oruro y la vía hacia Copacabana.

Mientras tanto, los uniformados permanecen apostados en Lipari para garantizar la circulación vehicular y evitar la reinstalación de bloqueos, en medio de un ambiente de alta tensión y constantes ataques desde sectores elevados.

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